Депутат «Слуги народа» Никита Потураев считает, что если бы была официально объявлена война против России, фракцию ОПЗЖ в Раде «стоило бы расстрелять». Об этом он заявил во время дискуссии с нардепом ОПЗЖ Нестором Шуфричем, передает LIGA.net.

Перед фразой Потураева Шуфрич говорил, что у ОПЗЖ «есть возможность говорить в Донецке, Луганске и Москве».

Шуфрич также назвал Майдан «мятежом» и сказал, что, если бы в 2014-м был выполнен утвержденный МИД Франции, Германии и Польши меморандум об урегулировании кризиса, то, по его мнению, не было бы оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Потураев в ответ на слова о Майдане сказал, что Шуфрич «очень неправ».

«Если бы была объявлена война, то в условиях войны, вашу фракцию следовало бы, конечно, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована. Потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов», – добавил депутат Слуги народа.

Однако Потураев подчеркнул, что правящая партия придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе – и он не призывает вводить военное положение.

Шуфрич ответил, что он уже – «как бы привыкший» к подобным словам о расстрелах.