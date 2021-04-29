также в разделеПолитика
Арахамия: Уже есть несколько кандидатур на пост главы Минздрава 7
Галущенко принес присягу члена Кабмина 14
Галущенко назначили министром энергетики 26
Акимова: Медведчук, Степанов и Зеленский – в топ-3 самых популярных политиков в медиа Украины 20
Послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление Нафтогазом 16
В США назвали смену руководства Нафтогаза нарушением принципов корпоративного управления 18
Зеленский уволил посла в Австрии 16
Комитет ВР поддержал кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики 11
Опрос: «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» лидируют в партийных рейтингах 35
Зеленский попросил глав церквей рассказывать о важности вакцинации 9
Нардепы собрали подписи для рассмотрения вопроса об отставке Степанова 22
Рада одобрила изменения в Земельный кодекс 55
Кузьмин: Истинные намерения власти – «уничтожение» Медведчука как главного политического конкурента 16
Рада завтра проведет два внеочередных заседания, хочет назначить министра 21
Пиховшек: Медведчук, которого обвиняют в «пророссийскости», на самом деле реалист и настоящий патриот Украины 18
Зеленский считает Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным 26
Рада продлила пошлину на экспорт металлолома 9
Лавров: Войны с Украиной можно избежать 36

Сам факт обсуждения возможной встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом РФ Владимиром Путиным является показателем того, что действующей власти, хочет она того или нет, приходится обращать внимание на позицию представителей оппозиции.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

«Виктор Медведчук постоянно поднимает тему нормализации отношений с Россией и обсуждения проблем, существующих между нашими странами, тему нахождения определенных точек конструктива. Это вопрос вакцины (российской вакцины «Спутник V». – Ред.), газовый вопрос и так далее. Складывается впечатление, что власть пытается перехватить вопросы, связанные с Россией, у оппозиции для завоевания симпатий украинцев, живущих на Юге и Востоке страны, поскольку существует консенсус по поводу необходимости возобновления диалога с Россией», – считает Якубин.

Адвокат Иван Либерман высказал мнение о другой важной проблеме, которую так и не решила действующая власть, несмотря на все предвыборные обещания Президента Украины Владимира Зеленского. 

«Достаточно серьезно мог бы урегулировать вопрос конфликта на Донбассе, привести к миру председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук», – убежден Либерман.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
37
Теги