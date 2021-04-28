Несмотря на то, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук всего два года в политике, у него есть все шансы выиграть президентские выборы, и действующая власть, в частности, видит в его лице сильного противника и конкурента. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Перший Незалежний».

Парламентарий подчеркнул, что благодаря своему опыту, сильной команде и ресурсам для политической борьбы за достаточно короткий период политической деятельности лидер ОПЗЖ «из небытия» сумел войти в топ президентских рейтингов. И именно по этой причине, по мнению Кузьмина, против Медведчука была развязана информационная война.

«Идет борьба с Медведчуком как с потенциальным кандидатом в президенты, как с человеком, который выступает против навязанного Западом внешнего управления Украиной, который выступает за нормализацию отношений с Российской Федерацией, за окончание конфликта на Донбассе, за возвращение территорий, утраченных Украиной, за снижение тарифов, за ликвидацию насильственной украинизации, за изменение языкового закона, за качественное государственное управление. Это все – Медведчук. И с этим Медведчуком борются западный капитал и представители западных спецслужб», – сказал Ренат Кузьмин.

Политик отметил, что все санкции, введенные СНБО после закрытия трех оппозиционных телеканалов, – это «ширма» для того что бы скрыть истинные намерения власти.

«А истинные намерения – это уничтожение Медведчука, уничтожение ОПЗЖ и уничтожение ресурсов, которые дают возможность Медведчуку участвовать в публичной политике, а это – ваши каналы. Всё последовавшее за этим – это попытка спрятать следы преступления», – уверен Ренат Кузьмин.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.

«Для того чтобы спасти себя и свою команду, они идут на крайние меры. Они идут по пути узурпации власти, по пути установления диктатуры власти в нарушение Конституции и законов», – подчеркнул парламентарий.