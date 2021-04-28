Научного руководителя народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы Владимира Гурковского, который помогал ему с диссертацией, уволили с работы.

Об этом журналистам сообщил сам парламентарий, передает Громадське.

«Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу», — сказал депутат.

Кива уточнил, что уволили его научного руководителя сегодня, 28 апреля.

«Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти — сделаю министром образования», — добавил нардеп.

Отметим, что научным руководителем Кивы выступил доктор наук по государственному управлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации «Центр исследований проблем публичного управления» Владимир Гурковский.

Напомним, 26 апреля депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тема диссертации - «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Члены комиссии единогласно проголосовали «за».

Защита проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналистов туда пропускали по спискам, которые согласовывал помощник народного депутата.

Во время защиты Кива не смог ответить на вопрос оппонента.