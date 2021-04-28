Львовский областной совет принял обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени народному депутату Украины от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илье Киве и проведении расследования обстоятельств защиты диссертации.

Депутаты облсовета возмущены сообщением о решении диссертационного совета присудить ученую степень кандидата наук по государственному управлению Киве.

«Члены диссертационного совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки, - говорится в обращении. - Гнилая бюрократическая система, по которой необходимо пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, однако помогает лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой».

Депутаты просят Министерство образования Украины принять соответствующие меры и отменить это решение. «Таким образом будет остановлено издевательство над украинским образованием», - отмечают они.

Напомним, депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тема диссертации - «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Члены комиссии единогласно проголосовали «за».

Во время защиты Кива не смог ответить на вопрос оппонента.