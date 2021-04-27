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Председателя Киевского областного совета Александра Склярова отправили в отставку, сообщает Движение Чесно.

За это решение проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих.

«Оцените уровень трындеца! Заменены замки, вырублен свет, «положен» сайт, депутаты без головы и другой трэш. Сегодня в Киевском областном совете происходит внеочередная сессия. Главный вопрос – увольнение председателя Александра Склярова от «Слуги народа» и заместителей от ОПЗЖ и Батькивщины», - говорится в сообщении.

По требованию депутатов от «Европейской Солидарности», «За Будущее» и большинства «слуг» Скляров сессию не созвал.

Депутаты собрались для проведения сессии в помещении совета, но замки в сессионный зал поменяли и их не пустили. По телефону председатель Скляров отказался открыть и не пришел. Депутаты пошли в большой зал и, когда пришло время голосовать за увольнение председателя, в зале выключили свет. Сейчас депутаты сами включили резервное освещение. Сайт облсовета «положили» и он пока не работает.   
ForUm

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