Министерство образования и науки будет тщательно проверять решение ученого совета по защите народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой кандидатской диссертации.

Об этом заявил замминистра образования Андрей Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

«В соответствии с позицией Министерства образования и науки я хочу сказать, что в данной защите мы видим проявление академической свободы учреждений высшего образования. В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, которые выдвигаются к таким диссертационным работам», — сказал он.

При этом Витренко отметил, что Минобразования еще не получило полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук.

«Но хочу сказать, что от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь. Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу.

О том, что защита прошла, я сам узнал из СМИ, и о том, как там все происходило. В Украине ежедневно происходит несколько десятков защит, есть специализированные отделы, которые это отслеживают, чтобы соблюдать процедуру, там стенограмма проведена, запись, будем все изучать и анализировать», — сказал он.

Напомним, депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тема диссертации - «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Члены комиссии единогласно проголосовали «за».