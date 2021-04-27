Планы по атакам на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и закрытие трех независимых телеканалов – ZIK, «112 Украина» и NewsOne – Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с главой МИ-6 Ричардом Муром. Об этом пишет американское издание Executive Intelligence Review.

В публикации уточняется, что встреча состоялась в октябре прошлого года, когда Зеленский посетил Лондон, но признался в этом Президент лишь после того, как информация просочилась в британскую прессу.

«Из всего объема вопросов нашей продолжительной двухчасовой встречи большинство касалось помощи и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Я не могу распространять подробности», – цитирует американский ресурс Владимира Зеленского.

Также уточняется, что, по словам Президента, одной из тем было «противодействие дезинформации и фейковым новостям», что якобы основной проблемой украинских СМИ Мур назвал их финансирование из-за рубежа.

«И речь шла не о "Радио Свобода", которое финансируются ЦРУ, а об оппозиционных каналах (ZIK, "112 Украина", NewsOne), принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Их постоянно обвиняют в якобы финансировании со стороны России, что сами каналы называют ложью и попыткой оправдать давление властей», – пишет издание.

Автор публикации считает, что дальнейшие действия Зеленского лишь подтверждают то, что в вопросах, «неугодных киевскому режиму или Западу», украинский лидер следует британским приказам.

«20 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций, одобренных Советом национальной безопасности и обороны, в отношении Медведчука, его жены и шести других лиц, связанных с ним. Ранее, 2 февраля, Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, что предусматривает блокировку вещания всех трех медиа», – напоминает американское интернет-издание.

Ранее, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя закрытие трех телеканалов, заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.