Заявив о нежелании выполнять Минские соглашения в том виде, в котором они существуют сегодня, Президент Зеленский расписался в полной своей неспособности и политической импотенции в деле установления мира на Востоке Украины, прекращения боевых действий и сохранения жизней украинцев по обе стороны линии соприкосновения.

Так в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прокомментировали заявление Владимира Зеленского, сделанное им во время в интервью The Financial Times, всего через несколько дней после переговоров с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель.

«Есть два варианта: мы можем изменить "‎минский формат"‎, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат», ‒ сказал Зеленский, игнорируя тот факт, что эти соглашения признаны безальтернативными во всем мире, о чем неоднократно заявляли лидеры стран Европы, США и России. Тем более что представитель Кремля уже заявил, реагируя именно на это высказывание Зеленского, что видоизменить минский процесс, не положив ему конец – невозможно. И это лишний раз свидетельствует о том, что путь, избранный Зеленским, ведет в никуда», ‒ подчеркивается в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь».

В партии уверены, что любые другие форматы, кроме «минского», не имеют никаких перспектив.

«Разговоры о них служат лишь для затягивания времени и разжигания конфликта на Востоке Украины, в котором не заинтересованы Германия и Франция, но который могут использовать в своих интересах США и их сателлиты», – заявили в ОПЗЖ.

Как отметили в партии, этим заявлением Зеленский расписался в «политической импотенции» и неспособности прекратить боевые действия на Востоке Украины.

«Такое заявление означает выход Украины из Минских соглашений, которые утверждены решением Совета Безопасности ООН, противоречит результатам договоренностей, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, и является закономерным итогом антинародной политики Зеленского и практики циничной лжи и системного обмана ожиданий тех избирателей, которые отдали за него свои голоса. Решение Зеленского означает, что мира на Донбассе не будет, а единственная альтернатива миру ‒ потеря Донбасса для Украины», – подчеркивается в заявлении политсилы.

В связи с этим «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что Президент Зеленский заинтересован в отказе от мирного урегулирования и продолжении вооруженного конфликта на Донбассе, разжигании милитаристской истерии и не намерен возвращать Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, что является преступлением против интересов Украинского народа и нашего государства, нарушает принцип сохранения территориальной целостности и единства, международные обязательства нашей страны.

«Продолжение вооруженного конфликта развязывает руки Президенту Зеленскому в вопросах установления диктатуры и узурпации власти через преследование оппозиции, уничтожение свободы слова, расправу над судебной системой, позволяет оправдывать вопиющий непрофессионализм и коррупцию его окружения», – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые были признаны безальтернативными, в том числе и в ходе последнего разговора между Путиным, Макроном и Меркель были», – подчеркнул Медведчук.