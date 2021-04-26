Санкции Президента Украины Владимира Зеленского против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука вызвали недовольство Владимира Путина. Об этом говорится в статье польского государственного информагентства PAP.

«Президент России Владимир Путин показывает украинским властям, что он недоволен их нападками на оппозиционные структуры в государстве, в частности санкциями в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука», – говорится в публикации.

Но, несмотря на это, польские журналисты не видят в действиях России признаков подготовки к широкомасштабной военной интервенции, о которой постоянно пишут украинские СМИ.

«В случае интервенции обе стороны понесут большие потери», – подчеркивает польское государственное информагентство.

Напомним, 24 апреля видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK на территории Украины. Об этом сообщили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». В политсиле назвали это очередным «актом расправы» украинской власти со свободой слова.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.