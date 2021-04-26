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Последствия неправомерных санкций, введенных Президентом Украины Владимиром Зеленским против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, продолжают оставаться топ-темой мировых СМИ. Немецкая общественная телерадиокомпания MDR дает понять, что именно эти действия украинского лидера, а также закрытие оппозиционных телеканалов существенно осложнили и без того напряженные украинско-российские отношения.

В публикации уточняется, что санкции Зеленского против оппозиционных политиков, в том числе и Виктора Медведчука, рассматриваются как действия против Москвы.

«Недавно Зеленский предпринял несколько шагов против России, в том числе наложил санкции на влиятельного украинского оппозиционера, председателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. В последнее время государственные СМИ снова разыгрывают карту Украины. Особенно после того, как Президент закрыл оппозиционные телеканалы в Украине», – отмечает немецкая общественная телерадиокомпания MDR.

По мнению немецких журналистов, именно это могло спровоцировать возобновление боевых действий на Донбассе, которое украинская власть пытается использовать как мотивацию для ускоренного вступления Украины в НАТО.

«Широко распространено мнение, что киевское правительство могло разрешить конфликт из-за оккупированных территорий на востоке Украины собственными силами. Но Украина хочет ускорить вступление в НАТО», – подчеркивает MDR.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что надеется ‒ украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.
ForUm

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