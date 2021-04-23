Официальный кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет будет продолжателем курса Меркель во внутренней и внешней политике. Об этом пишет в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Александр Фомин.

Так Александр Фомин комментирует решение правления правящей партии ФРГ Христианско-демократический союз выдвинуть Армина Лашета как официального кандидата от коалиции ХДС / ХСС на пост федерального канцлера ФРГ.

«Правящая партия ФРГ – Христианско-демократический союз – утвердила кандидата на пост федерального канцлера. В ХДС решили, что преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ станет Армин Лашет. И это повод присмотреться к этому немецкому политику. Правда, для того чтобы считаться полноценным преемником Меркель, коалиции христианских демократов и христианских социалистов еще нужно выиграть парламентские выборы в сентябре 2021года», – констатирует журналист.

Фомин сообщает, что Армин Лашет является опытным политиком, сейчас он занимает должность премьер-министра самого урбанизированного региона ФРГ – земли Северный Рейн-Вестфалия.

«На выборах Армин Лашет победил за счет двух факторов. Во-первых, договорился с одним из конкурентов – представителем левого крыла ХДС Йенсом Шпаном. Политики обнародовали совместную программу под названием #Impulse2021. С помощью такого маневра Лашет привлек на свою сторону представителей левого крыла христианских демократов, которые представляют достаточно серьезную силу… Во-вторых, Лашет умело использовал тот факт, что среди всех кандидатов только он имел опыт работы в исполнительной власти. Кроме того, Лашет руководил самым богатым регионом ФРГ – по такому показателю как ВВП (более 711 миллиардов евро или 20,7% от ВВП всей Германии) Северный Рейн-Вестфалия лидирует среди всех немецких земель», – приводит данные журналист.

В то же время Фомин обращает внимание, что из числа ведущих украинских политиков преемник Меркель установил контакт с председателем политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«В интервью Reuters Лашет прямо заявил, что в истории с «Северным потоком-2» нужно «гарантировать геополитические интересы Украины». Что касается украинских топ-политиков, то известно, что Армин Лашет наладил контакт с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком», – подчеркивает журналист.

Фомин поясняет, что глава немецкого ХДС официально выразил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком.

«В ответ на письмо Медведчука с поздравлениями с победой на выборах Армин Лашет очень тепло поблагодарил оппозиционного политика и официально заявил о готовности сотрудничать», – отмечает журналист.

В то же время, добавляет Фомин, среди всех трех кандидатов на пост главы ХДС Армин Лашет занимает наиболее дружественную позицию в отношении «Северного потока-2».

«Например, во время скандала вокруг Навального только Лашет однозначно выступил за достройку СВ-2. В то время как Норберт Рюттген (глава комитета бундестага по внешней политике) публично призывал остановить прокладку трубопровода, а консерватор Фридрих Мерц (вице-президент Делового совета ХДС) предлагал заморозить СВ-2 на два года. Исходя из вышеперечисленного, Армин Лашет сегодня рассматривается как наиболее вероятный продолжатель курса Ангелы Меркель как во внутренней, так и во внешней политике ФРГ», – заключает политический обозреватель Александр Фомин.