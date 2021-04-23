Дело военного и политического эксперта Юрия Дудкина, вышедшего 14 апреля вышел под залог в 2 миллиона гривен, который внесли за него депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» – это повторение «дела грибников» начала 2000-х. Так политический эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал выход Дудкина из СИЗО.

«Как известно, история повторяется дважды. Первый раз как трагедия, а второй раз как фарс. А что делать, если это с самого начала был фарс?» – написал Марунич в Facebook.

Марунич обратил внимание, что «дело Дудкина» на самом деле является опасным для власти, потому что разрушает уважение к власти.

«Конечно, радует, что Юрия Дудкина выпустили под залог, который собрали соратники Медведчука из ОПЗЖ. Но давайте глянем глубже. Дело Дудкина выглядит намного более опасным для власти во главе с Зеленским, чем кажется на первый взгляд», – проинформировал эксперт.

«Смотрите, есть такое понятие как «сакрализация власти». Проще говоря, когда народ воспринимает правителей как людей выдающихся и наделенных большими достоинствами. Вспомним, в Древнем Риме императоров даже обожествляли. И, действительно, правящая элита – это люди, от решений которых зависят жизнь и благополучие сотен тысяч и миллионов сограждан. Они распоряжаются миллиардами из государственного бюджета. Они пишут законы, обязательные для всех. В общем, принимают судьбоносные решения», – сообщил эксперт.

По словам Марунича, такие случаи, когда громкое дело оказывается фейком, бьют по репутации власти во главе с Зеленским.

«И что же мы увидели? Как вдруг, на наших глазах, люди, которые правят страной и вершат судьбы, начали репрессии против одного человека, который просто выражал несогласие с политикой власти. Причем громкие обвинения («государственная измена») оказались обычным фейком, потому что никто так и не предоставил ни одного путного доказательства», – аргументировал он.

Марунич напомнил, что в начале 2000-х уже был подобный фарс, когда спецслужбисты сфабриковали фейковое «дело грибников».

«Кстати, насчет первого фарса. Если кто помнит, уже была подобная история много лет назад. Во время второго срока Кучмы бравые ребята из госбезопасности раскрутили так называемое «дело грибников». На публику звучали истории про «попытку антиконституционного переворота». А на деле журналисты обнаружили массу нестыковок. Например, выяснилось, что карта с отметками, где заговорщики якобы разместили схроны с оружием – это просто месторождения грибов. И стройная версия об «антиконституционном заговоре» оказалась фейком, который спецслужбисты придумали, чтобы «срубить» себе новые медали да звездочки на погоны», – пояснил эксперт.

Марунич также отметил, что соратники Виктора Медведчука в этой истории выступили на стороне общества, против власти во главе с Зеленским.

«Плюс если эксперты – это люди, транслирующие глас народа, то власть противопоставила себя как минимум части общества. И тогда получается, что депутаты из ОПЗЖ Медведчука выступили на стороне общества в конфликте между активными гражданами и властью во главе с Зеленским», – подчеркнул эксперт.

«В общем, «зеленые» собственноручно в очередной раз испортили репутацию своей власти. Потому что власть, которая воюет против экспертов, выглядит смешно. А если громкие обвинения оказываются фейком– то смешно вдвойне», – заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.