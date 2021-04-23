Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, будет ли уголовное производство в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом она сообщила в эфире ток-шоу «Право на владу», сообщает УНИАН.

Также она отметила, что с Медведчуком будут работать лучшие адвокатские компании, и это надо принимать во внимание.

Венедиктова ответила на вопрос, реально ли привлечь Медведчука по кейсу незаконного перемещения нефтепродуктов через границу вне таможенной границы, а не за содействие аннексии Крыма. Она отметила, что «видит перспективу в деле».

«Следствие продолжается - и оно так же слажено и системно. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу. Но эта работа ведется. Кропотливая работа, потому что все не так просто. Даже правильное документирование и процессуальное оформление всего того, что потом будет представлено в суде, всего того, с чем будет знакомиться сторона защиты, должно быть безупречно. Потому что будут работать на этих людей лучшие адвокатские компании - и мы с вами это прекрасно понимаем», - пояснила она.

Как ранее сообщал ForUm, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

В частности СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.