также в разделеПолитика
В МИД ответили РФ на обвинения Украины в «милитаристских планах» 9
Словакия решила выслать дипломатов РФ из-за организации взрыва в Чехии 11
Мокан: «Зрада» об отмене права на бесплатные 2 га земли отменяется 15
Зеленский об анонсированном РФ отводе войск: Украина всегда начеку 28
Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе 49
Резников: Войны не будет, у нас огороды по графику 65
В РФ заявили о начале отвода войск от границ Украины 96
RCIT: Эскалация конфликта на Донбассе и санкции против Медведчука выгодны США и Европе 22
Песков сказал, где проходит «красная линия» в российско-украинских отношениях 55
Посол Грузии спустя почти год вернулся в Украину 25
В Сенате США поддержали законопроект об увеличении военной помощи Украине 18
Зеленский утвердил санкции против 13 граждан и 95 компаний 34
Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов 23
Кравчук считает, что Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию 63
Президент Европарламента требует от РФ отвести войска от границ Украины 130
Разумков о вечеринке Тищенко: Стыдно 38
Президент Польши обсудит с силовиками скопление войск РФ у границ Украины 12
В ОПЗЖ сообщили об очередной провокации от действующей власти 40

Несостоятельность Президента Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе – одного из главных предвыборных обещаний Зеленского – вылилась в нарастание агрессии украинской власти к оппозиции и эскалации боевых действий на Востоке страны. Об этом пишет международное социально-политическое интернет-издание  The Tribune.

В публикации говорится, что украинский лидер «обозначил свою растущую агрессию» в отношении внутренней оппозиции, одобрив санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и закрыв три оппозиционных телеканала. 

«Любые иллюзии о том, что Президент Владимир Зеленский может каким-то образом договориться с Владимиром Путиным, были раз и навсегда разбиты. Многие украинцы когда-то верили в эти иллюзии. Они послужили большим стимулом для Зеленского в победе на президентских выборах 2019 года», – идет речь в публикации.

Издание отмечает, что Зеленский стал большим разочарованием украинцев, спровоцировав своими политическими решениями еще большую военную угрозу вместо обещанного мира.

«Теперь Зеленский и многие украинцы вместе с ним начинают понимать, что война не исчезла волшебным образом. Вместо этого она возродилась в виде нового угрожающего военного кулака», – подчеркивает The Tribune.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
48
Теги