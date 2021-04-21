50% респондентов считают основной причиной стягивания Россией войск к границе желание аннексировать большую часть Украины, с захватом Северо-Крымского канала для возможности подачи воды в оккупированный Крым.

Такие данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп», обнародовали сегодня на пресс-конференции, передает УНИАН.

По словам исполнительного директора UIF Вадима Денисенко, 28% опрошенных считают, что наращивание РФ войск - это торг российской власти за подачу воды в Крым.

При этом 7% опрошенных убеждены, что так Россия «бряцает» оружием, а реальной угрозы для Украины не существует. Еще 3% респондентов отметили, что это попытка российских властей поднять свой рейтинг накануне парламентских выборов осенью. По мнению 5% опрошенных, это - ответ на санкции против украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака. 8% респондентов не дали однозначного ответа.

Денисенко отметил, что в случае вторжения России в Украину, уверены в победе Украины 41% опрошенных, а точно уверены в поражении Украины только - 20%.

По его словам, 31% респондентов считают, что будет длительный военный конфликт, в результате которого Россия потерпит поражение, 11% - будет молниеносное вторжение, в результате которого украинские войска будут разбиты, 10% - будет молниеносное вторжение, в результате которого российские войска будут разбиты . Еще 10% респондентов считают, что будет длительный военный конфликт, в результате которого Украина потерпит поражение.

«То есть, в целом, мы можем говорить, что большая масса людей, несмотря на то что сейчас мы понимаем, кто наш враг, считает, что Украина победит», - отметил Денисенко.

При этом, по данным опроса, почти половина украинцев (45%) считают реальной угрозой нападение России или введение российских войск на территорию Украины.

Украинский институт будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп» провел онлайн-опрос в апреле на всей территории Украины (кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым). В опросе по интерактивной структурированной анкете приняли участие 1 тыс. 148 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.