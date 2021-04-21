Обе попытки власти заблокировать в Youtube телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые президент Владимир Зеленский незаконно запретил в феврале, закончились провалом. Так медиа-эксперт Татьяна Чугаенко прокомментировала в Facebook интервью министра культуры Александра Ткаченко.

«Тут это… пан Ткаченко, который министр культуры, жалуется в интервью www.rbc.ua, что Youtube отказывается блокировать каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Говорит, что Минкульт дважды просил заблокировать телеканалы, которые власть связывает с Медведчуком - но администрация Youtube не соизволила даже ответить. Пан Ткаченко, Вы поучите матчасть. Это элементарно. На сайте Youtube есть правила сообщества. Попросите клерка из Минкульта распечатать, если Интернетом не умеете пользоваться», - саркастически написала эксперт.

Чугаенко пояснила, что администрация Youtube не стала даже отвечать на «стукачество» министра Ткаченко.

«Почему Youtube даже отвечать не стал Ткаченко на «стук» про оппозиционные каналы?

А) Потому что «112», NewsOne и ZIK не нарушают нормы сообщества Youtube - это не «Спам и мошенничество», не «Деликатный контент», не «Видео со сценами насилия», не изображение «товаров, подпадающих под действие специальных законов».

Б) Потому что в своей песочнице вы можете «по моему хотению, по щучьему велению» запрещать телеканалы и объявлять санкции без суда и следствия. До поры, до времени. Но кроме вашего "зелёного" политсообщества всё это беззаконие больше никто не признает», - констатировала она.

«И вы оцените наглость Ткаченко, который заявляет, будто скандальный законопроект «О медиа» - «это часть наших обязательств перед Европейским Союзом», - добавила эксперт.

Чугаенко потребовала от власти соблюдать европейские конвенции, которые ратифицировала Украина, в первую очередь Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

«Например, согласно ст. 4 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Украина обязана обеспечивать свободу слова в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод / гарантировать свободу приема / не ограничивать ретрансляцию на своей территории программ, соблюдающих положения этой Конвенции. И всё его интервью построено на таком лицемерии», - отметила эксперт.

Кроме того, Чугаенко предложила министру Ткаченко запретить «1+1», где он работал до прихода в политику, потому что совладельцем телеканала является Оксана Марченко.

«Да, и по поводу запрета телеканалов, которые власть во главе с Зеленским связывает с Медведчуком и ОПЗЖ. Напомню, недавно Нацсовет по телевидению и радиовещанию официально признал, что супруга Медведчука - Оксана Марченко - является совладелицей компании Bolvik Ventures LTD, которая владеет 24,51%… телеканала «1+1», где пан Ткаченко трудился до прихода в политику», - сообщила эксперт.

«Так что, пан Ткаченко, прекращайте свое лицемерие. Начните с себя - предложите запретить «1+1». Или хотя бы обратитесь в Youtube, чтобы заблокировали «1+1». Только не будет этого. Потому что у некоторых кишка тонка», - заключила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.