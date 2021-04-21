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Обострению конфликта и наращиванию военной мощи на востоке Украины предшествовали активные призывы Зеленского о необходимости вступления в НАТО. Об этом пишет сайт всемирно известного телеканала Euronews.

В публикации отмечается, что в это же время Президент Украины запретил оппозиционные телеканалы и ввел санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Некоторые эксперты предполагают, что подобные события спровоцировали недавнюю эскалацию конфликта на востоке. Другие также указывают на застопорившиеся мирные переговоры в качестве возможного объяснения», – пишет европейский ресурс.

Андрей Бузаров – эксперт аналитической группы «КиевСтратПро» – сказал Euronews, что ни одна из сторон не заинтересована в войне, но ошибки могут случиться.

«Передислокация военной техники и танков – плохой шаг, но это не означает, что будет интенсивная военная эскалация. Я тоже не думаю, что Зеленский в этом заинтересован», – сказал Бузаров.

Также он добавил, что в Украине не было успешных мирных переговоров более полутора лет.

«Это плохой знак, и я думаю, что эскалация конфликта возможна, но не в больших масштабах», – сказал в заключение эксперт.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель, были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.
ForUm

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