В преддверии великого праздника ‒ Дня Победы в Великой Отечественной войне ‒ представители местных ячеек политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициировали обращение к местным органам власти с целью восстановления и благоустройства братских могил воинов, павших на полях сражений в Черкасской области во время Великой Отечественной войны 1941‒1945 годов. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Черкасской региональной организации «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Василий Нимченко, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

По словам парламентария, братские могилы бойцов, во время Великой Отечественной защищавших Черкасскую область от немецко-фашистских захватчиков, имеют историческое значение не только на местном уровне, но и на государственном.

«Культурное наследие находится под угрозой уничтожения, исторические объекты, которые расположены по всей территории области, нуждаются в немедленной реставрации, отдельные из них пострадали от преступных действий вандалов. Ввиду этого политической партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" было принято решение сделать все, чтобы сохранить историческую память», ‒ сообщил Василий Нимченко.

Народный депутат отметил, что, к сожалению, Министерство культуры фактически проигнорировало депутатское обращение относительно реставрации братских могил, перенаправив его балансодержателю для решения данного вопроса.

Поэтому представители местных ячеек ОПЗЖ выразили намерение предоставить дополнительное финансирование и принять непосредственное участие в проведении ремонтно-реставрационных работ.

«Приглашаем всех небезразличных принять участие в реконструкции памятников культуры и исторического наследия, ведь это вопрос сохранения исторической памяти, это воспитание чувства патриотизма и гордости за наших воинов, это наша дань уважения им», ‒ призвал Василий Нимченко.

Парламентарий особо подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» приложит максимум усилий, чтобы сохранить культурное наследие в знак признательности тем, кто отдал свою жизнь за будущее Украины и отстоял свободу и независимость нашего Отечества, избавив его от фашистского порабощения.

«Мы всегда будем благодарнны героям, защитившим наше право на жизнь. Помним. Благодарим. Гордимся», ‒ сказал в заключение Василий Нимченко.