Политические репрессии власти во главе с Зеленским фактически вернули Украину в то состояние, в котором она находилась при Порошенко. Об этом в интервью заявил публицист Дмитрий Скворцов.

«Хотя в первый год правления Зеленского, действительно, дышалось легче. Как минимум, пять общенациональных телеканалов предоставляли слово оппозиции. Три из них – лидеру фактической оппозиции по отношению к прозападному курсу государства Виктору Медведчуку. А также – лидерам общественного мнения, которые поддерживали эту антизападную линию». Дважды прошло освобождение пленных, хотя один раз – исключительно по инициативе того же Медведчука (28 июня 2019 года)», - напомнил публицист.

«Да, в соцсетях многие сходились во мнении, что всё это может быть ненадолго: мол, Сорос и Госдеп своё возьмут. Другие, однако, выражали уверенность в том, что «чего уж никогда точно не случится при Зеленском, так это репрессий в отношении журналистов», - добавил он.

Вместе с тем, по словам Скворцова, на втором году правления Зеленского власть начала репрессии, незаконно закрыв сразу три телеканала, связанных с «Оппозиционной платформой – За жизнь» Виктора Медведчука.

«И всё же «Киевская Русь» была закрыта по решению госкомитета по ТВ – хоть какая-то видимость законности. А тут сразу три телеканала закрываются откровенно антиконституционным решением СНБО только потому, что их официальный владелец – однопартиец Медведчука. Затем закрывается и канал, который учредили журналисты – они, оказывается, «медведчуковских» взглядов», - отметил публицист.

Одновременно с незаконным запретом телеканалов, подчеркнул Скворцов, власть начала «весенние посадки» оппозиционных экспертов.

«Одновременно начинаются обыски и посадки. «Весенние» – которые обещал порошенковцам Зеленский. Только сажают и «кошмарят» не подельников Порошенко, а его оппонентов. Единственное исключение – откровенный убийца и садист Стерненко, его уже выпустили. Как и при Порошенко, неонацисты снова становятся неприкасаемой кастой», - выразил мнение публицист.

Вместе с тем, Скворцов уверен, что санкции власти во главе с Зеленским против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука – это, образно говоря, «выстрел себе в ногу».

«Что же касается санкций против собственных граждан – Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, их однопартийца Козака, – это вообще новое слово в юриспруденции. Чисто «зеленское» изобретение. И снова отметим: эти санкции, как и закрытие оппозиционных телеканалов, впервые за полтора года вызвали бурный восторг среди порохоботов. Ведь даже их “сывочолый Гэтьман” не решился на столь вопиющее попрание законности. Понятно, что эти санкции – выстрел Зеленского себе в ногу», - констатировал публицист.

Скворцов также обратил внимание на волну негодования в западных СМИ и международных ассоциациях журналистов из-за незаконного запрета телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Да и международная реакция, по крайней мере журналистская, оказалась совсем не той, которую ожидал Киев. Известные мировые СМИ и крупнейшие международные журналистские организации International Federation of Journalists и European Federation of Journalists выступили с протестом, а комитет ООН выразил озабоченность. Да, эта «озабоченность» уже притча во языцех. Однако по отношению к Украине, с которой априори «увесь світ», это практически «зрада», - заключил публицист Дмитрий Скворцов.