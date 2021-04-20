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В погоне за повышением личных рейтингов, санкциями против оппозиционных политиков и закрытием телеканалов Владимир Зеленский максимально накалил обстановку на Донбассе и усугубил и без того не простые российско-украинские отношения. Об этом говорится в публикации крупнейшего американского журнала Foreign Policy.

Издание отмечет, что, несмотря на регулярные вспышки обострения конфликта на Востоке Украины с 2015 года, нынешняя ситуация не на шутку встревожила западных лидеров.

«Я по-прежнему думаю, что это скорее сигнал и демонстрация, но, очевидно, никто не желает исключать тот факт, что это может обернуться чем-то более серьезным», – цитирует Foreign Policy слова директора Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

Также американское издание приводит слова замглавы администрации Президента РФ Дмитрия Козака, который предупредил, что серьезная эскалация конфликта станет «началом конца Украины».

Автор публикации напоминает, что эскалация конфликта на Донбассе началась сразу после того, как Президент Украины Владимир Зеленский занял «жесткую позицию в отношении оппозиции», наложив санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, и закрыл три оппозиционных телеканала, «поскольку его собственный рейтинг упал».

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель, были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.
ForUm

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