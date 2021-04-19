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Украинская власть выдвигает голословные обвинения в финансировании терроризма в адрес депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», чтобы прикрыть преступную расправу над оппозицией, которая мешает установлению диктатуры в стране. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью известной польской газете Rzeczpospolita.

«Обвинения в финансировании терроризма придумали представители власти для того, чтобы у моего друга и члена Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака отобрать телеканалы, а в отношении нас и наших жен ввести санкции», – сказал политик.

Кроме того, он отметил, что если есть основания для обвинений в финансировании терроризма, то должно быть официальное расследование и соответствующий приговор суда. Потому что в Украине, согласно Конституции, действует принцип презумпции невиновности.

«Президент и СНБО осуществляют незаконную внесудебную расправу надо мной, членами моей семьи и представителями партии, а также над телевизионными каналами, которые были незаконно закрыты», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик добавил, что ни он, ни члены его семьи никогда не вели бизнес с представителями самопровозглашенных республик.

«Все эти годы я имел с этими людьми отношения исключительно по вопросам обмена и освобождения людей. Никаких финансовых, экономических или бизнес-отношений, кроме переговоров в рамках Минских соглашений, никогда не имел и не имею. У меня и моей семьи не было и нет бизнеса в Луганской и Донецкой областях», – сказал парламентарий.

Ранее народный депутат Украины председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук  заявил, что если бы у власти были хоть какие-нибудь доказательства того, что он финансирует «ЛНР-ДНР», то их бы уже давно обнародовали.

«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», – подчеркнул политик.

 
ForUm

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