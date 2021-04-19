Владимир Зеленский в Париже сказал, что только сильные государства могут позволить себе производить собственную вакцину. У Украины такая возможность есть уже полгода, - с осени 2020-го - с тех пор, как глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук предложил детальный план производства вакцины «Спутник V» на заводе «Биолек» в Харькове. Об этом в своей колонке для делового издания «Капитал» - официального партнера The Financial Times в Украине - пишет политический аналитик Алексей Калиниченко.

«Но, «чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда», - считает аналитик.

Калиниченко приводит примеры США и стран ЕС, которые осознали, что экономика не заработает без вакцинации населения, поэтому активно вакцинируют своих граждан.

«А еще мировые лидеры давно поняли, что никакая экономика не заработает, пока власть не обеспечит тотальную и всеобъемлющую вакцинацию. Не зря же в январе месяце глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что вакцинация позволяет восстанавливать экономическую активность», - аргументирует аналитик.

Как отмечает Калиниченко, пока остальные страны уже идут по пути спасения собственных экономик, тотально вакцинируя свое население (США, Британия, Израиль), в Украине одну прививку от COVID-19 получили всего лишь 450 тыс. граждан.

«При этом полную вакцинацию по состоянию на 18 апреля прошло только 5 человек (!!!). И дело не только в желании населения. Ведь по прогнозу издания The Economist, Украина – в последних рядах стран мира в очереди на получение вакцин. А это означает, что широкий доступ к вакцине у украинцев появится только в 2022-2023 годах. О перспективах экономического развития к тому времени можно будет давно забыть, разгребая пепел на пепелище отечественного бизнеса, а также оплакивая былую инвестиционную привлекательность. Ну что это, как не садомазохизм, уважаемые «слуги»?» - задается вопросом аналитик.

В то же время, напоминает Калиниченко, реальная возможность, говоря словами Зеленского, вступить в «клуб сильных стран» у Украины есть уже полгода.

«К примеру, еще ноябре главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком был предложен вариант вакцинирования украинцев российским препаратом «Спутник V», эффективность которого составляет 91,4%. Более того, в конце марта официальный представитель правительства Германии призвал Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины «Спутник V» для стран Евросоюза, а на июнь намечен старт производства препарата в Италии. До этого российскую вакцину зарегистрировали уже около 30 стран мира (Аргентина, Сербия, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Мексика, Черногория и т. д.)», - уточняет автор.

Калиниченко поясняет, что производство собственной вакцины, как предлагает Медведчук - это на сегодняшний день единственный способ вывести Украину из экономического ступора.

«При этом Медведчук предложил не просто идею, а проработанный план, как запустить собственное производство украинской вакцины объемами 600-700 тыс. доз ежемесячно, договорившись на уровне Путина, чтобы Россия передала технологию, сырье и клеточную линию. Речь о производстве на украинском заводе «Биолек» в Харькове, с привлечением украинских специалистов и исследователей. А главное, речь о производстве вакцины, способной вывести людей из бессмысленного локдауна, а страну из убийственного экономического ступора», - подчеркивает аналитик.

«Учитывая сроки, уже в мае Украина могла бы получить первую партию собственной вакцины объемом 600-700 тыс. доз. А к концу года только одним «Спутником V» вакцинировать около 5 млн украинцев, которые находятся в группах повышенного риска», - добавляет он.

«Однако вместо этого нас продолжают инфицировать политикой патриотического маразма, давно уже не успевая считать реальное количество погибших украинцев, которым банально не хватило кислорода или даже места в больнице. Следующая на очереди - гибель экономики», - заключает политический аналитик Алексей Калиниченко.