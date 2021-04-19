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Если брать вопрос вакцинации в Украине в целом, то следует отметить, что действующая власть занялась этим вопросом слишком поздно.

Такое мнение в эфире «Першого Незалежного» высказал политолог Алексей Якубин.

«Есть ощущение, что власть с самого начала думала, что проблема решится сама собой и начала заниматься этим вопросом тогда, когда поняла, что возникает конкуренция с оппозицией. Когда председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук съездил в Россию и договорился о возможности использования в Украине и производства в Харькове вакцины «Спутник V», мы увидели со стороны власти какую-то хаотичную деятельность по поиску вакцины и по попытке показать обществу, что они, якобы, чемпионы по борьбе с коронавирусом», – заметил эксперт.

Якубин считает, что на сегодняшний день ситуация продолжается в том же направлении.

«По поводу вакцины Pfizer, есть лишь рамочные соглашения, а де-факто есть вопрос, почему Украина так поздно использует программу COVAX (глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом. – Ред.), поскольку некоторые страны используют эту программу уже не первый месяц. Складывается впечатление, что даже в вопросе вакцинации некоторые представители власти хотят на этом заработать», – считает Алексей Якубин.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

Каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса в Украине – на совести Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и их подельников. Об этом сказано в заявлении, распространенном партией «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Наталия Королевская заявила, что для действующей власти в Украине личные рейтинги гораздо важнее, чем здоровье украинцев. 

«В ситуации, когда количество заболевших коронавирусом в Украине ежедневно растет, а больницы переполнены, ничего кроме шока и недоумения категорический отказ Зе-власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может», – сказала она.
ForUm

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