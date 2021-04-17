Украинской власти пора перестать обвинять в своих проблемах председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, и, наконец, начать работать, чтобы преодолеть сложившийся социально-экономический и политический кризис в стране. Об этом говорится в материале крупнейшего малазийского интернет-портала Рledge Тimes.

Цитируя украинского политолога Михаила Погребинского, малазийский ресурс подчеркивает, что в Украине много проблем, в том числе «катастрофа» с распространением коронавируса, конфликт на Донбассе и проблемы с вакцинацией, но при всем этом «Зеленский ничего не делает».

В публикации отмечается, что во время первого телефонного разговора Президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским последний получил «выговор».

«Да, вам вроде как сделали выговор по части того, что вам нужно проводить те реформы, которых вы действительно не хотите», – приводит слова украинского политолога Рledge Тimes.

Также ресурс сообщает, что, по мнению Погребинского, Киеву пора расставить приоритеты и принять меры по урегулированию конфликта на Донбассе и для борьбы с COVID-19, а не обвинять в проблемах всех, «в том числе лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, просто чтобы «порадовать посольство США».

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем. Парламентарий подчеркнул, что гражданам Украины и международным партнерам стоит задуматься над тем, что во главе страны «стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан».