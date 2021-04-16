Главной проблемой действующей власти, если говорить о введении санкций в отношении неугодных оппозиционных политиков или «нелояльных» телеканалов, можно назвать отсутствие доказательств вины тех, к кому эти санкции применены.

Такое мнение в эфире «Першого Незалежного» озвучил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Во всех последних резонансных делах, касающихся, в первую очередь оппозиционных политических сил: партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателя Политсовета этой партии Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, эксперта Юрия Дудкина и других, очень показательно, что основная проблема для власти – показать доказательную базу: за что на самом деле есть претензии к этим людям», – считает эксперт.

Корольчук убежден в том, что в вопросе санкционных мер нельзя пользоваться критериями «нравится – не нравится».

«Кто-то кого-то считает патриотом или не патриотом... Но мы живем в правовом государстве и должны видеть эти доказательства. Думаю, фамилия Дудкина станет нарицательной и показательной относительно неоднозначной позиции власти. С одной стороны, она выдвигает очень серьезные подозрения (госизмена), с другой – не способна сформулировать конкретные обвинения. В Интернете уже появились материалы дела (в отношении Дудкина. – Ред.) и они выглядят очень смешными», – резюмировал Юрий Корольчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя решение СНБО, предусматривающее санкции против него и его супруги Оксаны Марченко, заявил, что власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.

Также известно, что все меньше членов Совета национальной безопасности и обороны Украины поддерживают санкции в отношении оппозиционных политиков и партий, в частности председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.