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В феврале и без того напряженные российско-украинские отношения подверглись очередному обострению, когда Владимир Зеленский начал преследовать председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и «бесцеремонно и в значительной степени незаконно» закрыл телеканалы, которые критиковали украинскую власть. Об этом пишет одна из крупнейших британских газет Independent.

«Семилетний конфликт между Россией и Украиной, похоже, возвращается к кипению, поскольку мирные переговоры срываются, а на Донбассе документируются взрывы по всей линии соприкосновения», – пишет издание.

В публикации уточняется, что эскалация конфликта на Востоке Украины за последние несколько месяцев унесла десятки жизней, но «ставки и эмоции были подняты» после гибели пятилетнего мальчика в ДНР во время обстрела.

«В СМИ отмечается, что Киев готовится к "победоносному" наступлению с целью "наказать" многострадальный Донбасс, а Президент Владимир Зеленский отвечает на "внутриполитический хаос" и "низкие рейтинги"», – сообщает Independent.

Британское издание подчеркивает, что именно Москва настаивает на полном выполнении Минских соглашений 2015 года, которые предполагают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения от «истерзанных войной территорий».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и граждан Украины, которые там проживают.

 
ForUm

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