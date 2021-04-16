Любого украинца можно посадить в тюрьму как Юрия Дудкина, если он называет вещи своими именами. Об этом в Facebook написали политолог Василий Вакаров и другие эксперты.

«Юрий Дудкин на свободе! Я очень редко разделял его позиции, однако рад, что он на свободе. «Дело», которое ему шили, изначально было надуманным и пиарным. Да и судья, отпустивший его, доказал, что судейская система работает!» - так отреагировал Вакаров на решение суда выпустить Юрия Дудкина из СИЗО под залог в 2 миллиона гривен, которые за счет своей зарплаты собрали соратники Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы - За жизнь».

А известный блогер Николай Терещенко подчеркнул, что Дудкина обвинили в государственной измене только за то, что он говорил правду, которая неугодна власти.

«Юрий Дудкин на свободе. И я этому рад. В чём же заключается государственная измена, вменяемая Юрию? Цитата из обвинения - ...акцентировал внимание «на вранье украинских СМИ и популяризации ими идеологии нацизма». «Украина - страна, где царит беспорядок, происходит постоянная борьба за власть, отсутствует свобода слова, преследуются журналисты, происходит полная деградация населения», - привел слова из обвинения блогер.

«В общем выдал государственную тайну, которую кроме него, никто не знает. Впрочем, так можно закрыть любого, кто видит реальность происходящего. Ведь связь между властью и живущим в стране народом, полностью утеряна, а беззаконие и хаос разрослись до ранее невиданных размеров. Об этом говорить нельзя. Добро пожаловать в КНДР», - сделал вывод блогер Николай Терещенко.

В свою очередь, блогер Александр Мунтян в который раз уточнил, что залог за Дудкина внесли именно народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

«Депутаты от ОПЗЖ внесли 2 миллиона гривен залога за арестованного политолога Юрия Анатольевича Дудкина», - резюмировал блогер Александр Мунтян.