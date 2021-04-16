Вопреки своим обещаниям в ходе президентской избирательной кампании 2019 года, «объединить народ Украины» и «принести мир на Донбасс», Владимир Зеленский проводит иную политику – он применяет противоречивый закон о языке, выступает категорически против оппозиции и обостряет ситуацию на Донбассе. Об этом пишет популярный немецкий информационный портал Еurobrics.

«Это ужесточение связано не только с негативным отношением украинского руководства к "Минску-2", но и следствием жесткой линии Президента Зеленского в отношении неугодных телеканалов и оппозиции», – считает издание.

В публикации уточняется, что Зеленский не оправдал оказанное ему доверие – согласно опросам, только пятая часть украинцев проголосовала бы за него сейчас на президентских выборах.

«Эксперты объясняют низкие рейтинги Зеленского и его партии репрессиями украинских властей против нескольких телеканалов и оппозиционных политиков, а также подавлением русского языка», – утверждает немецкий ресурс, напоминая, что в начале февраля Зеленский «перекрыл вещание трем телеканалам»: «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также «инициировал расследования против оппозиционных политиков». Через несколько недель санкции были наложены на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и еще шесть человек и 19 компаний.

После этого, по мнению Еurobrics, началось обострение конфликта на Востоке Украины, считавшегося замороженным.

«Трехсторонняя контактная группа по выполнению Минского мирного плана рассматривает это как "циничный расчет" киевского руководства, которое хочет спровоцировать военную реакцию противоположной стороны путем постоянных атак и тем самым создать аргумент в пользу крупного наступления со стороны украинской армии», – сообщает немецкое издание.

Информационный портал считает, что жесткая линия Зеленского в украинской политике не случайна – это логическое следствие тенденций, которые складывались в Украине в последние годы.

«Многие игроки также выиграют от эскалации конфликта на Донбассе: с одной стороны, украинские военные, которые могут потребовать дополнительной военной помощи со стороны Запада, а с другой стороны, США и НАТО, которые хотят вовлечь Россию в открытую военную конфронтацию с Украиной», – утверждает немецкий ресурс, отмечая, что война в демилитаризованной буферной зоне может стоить тысяч жизней, а также перерасти в «пожар», который Зеленский больше не сможет контролировать.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.