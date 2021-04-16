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Санкционная политика Зеленского привела к обострению конфликта на Востоке Украины, и мировые лидеры опасаются, что он может перерасти в полноценные боевые действия. Об этом пишет популярная ирландская газета The Irish Times.

Издание отмечает, что Германия и Франция присоединились к «растущему хору международного беспокойства» по поводу последнего всплеска напряженности на Донбассе.

«Франция и Германия обеспокоены растущим числом нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, которые происходят после стабилизации ситуации с июля 2020 года. «Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и работать в направлении немедленной деэскалации напряженности», – пишет The Irish Times, ссылаясь на совместное заявление Парижа и Берлина.

Также в публикации сообщается, что не случайно на прошлой неделе несколько высокопоставленных официальных лиц США провели переговоры со своими украинскими коллегами, кульминацией чего стал такой долгожданный для Зеленского телефонный звонок Джо Байдена.

Ирландское издание отмечает, что Россия обвиняет администрацию Зеленского в «разжигании напряженности на Донбассе», а также в «использовании санкций и ложных обвинений» для преследования оппозиционных политиков и бизнесменов, включая председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.
ForUm

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