С помощью «дела Дудкина» власть надеялась запугать независимых экспертов и блогеров, но освобождение военного эксперта из СИЗО показало, что эти планы пошли крахом. Так политический активист Михаил Чаплыга прокомментировал в Facebook новость о том, что военный и политический эксперт Юрий Дудкин вышел из СИЗО под залог, который внесли за него Виктор Черный и другие депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

«Юрий Дудкин на свободе. Я с ним во многом не согласен, о чем писал ранее, но тут вопрос совсем в другом! Когда власть воюет против журналистов и экспертов - это беспредел. Поэтому всегда буду на стороне журналистов и экспертов», - сообщил активист.

По мнению Чаплыги, власть с помощью «дела Дудкина» хотела запугать журналистов и экспертов.

«Глупость с его задержанием и обвинением я довольно детально и подробно описал сразу после его ареста. Очевидно, что Зеленский и компания хотели «делом Дудкина» напугать всех экспертов и журналистов, которые не хотят за деньги быть в пуле Банковой и говорить, что черное - это белое, а Зеленский, который уже боится рот открыть без команды из посольства США и прочей «семипосольщины» - это «стратег», «патриот» и «великий кормчий», - иронично написал активист.

«Ага, только Украина в топ-3 в Европе по смертям от вируса (коронавируса. - Ред.), люди массово мрут от короны, долги за коммуналку побили новый рекорд 82,1 миллиарда гривен (!!!), за 2020 - минус почти миллиард долларов инвестиций, а на Донбассе война. Все как при Порошенко, только хуже. О том, что дело против Дудкина разваливается, и сбушники за полтора месяца так ничего и не смогли на него накопать, сообщал на днях ТГ-канал «Политический радар», - напомнил Чаплыга.

Он отметил, что сотрудничество Дудкина с российскими СМИ не подпадает под такие статьи Уголовного кодекса как «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан».

«Отдельное спасибо судье, который не прогнулся под ОП и отпустил человека из СИЗО. Противно, когда меру пресечения власти используют, как меру наказания ДО вынесения вердикта суда. Действительно, задумайтесь, а как судье юридически доказать, что сотрудничество с российскими СМИ - это якобы «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»? Если у нас «Квартал 95» свой творческий продукт продает телеканалам из РФ, то почему другим нельзя?» - задался вопросом активист.

По словам Чаплыги, соратники Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы - За жизнь» получили с полным правом говорить, что они не бросают в беде независимых экспертов.

«Ну а соратники Медведчука из ОПЗЖ теперь получили железобетонное право говорить «своих не бросаем». Именно Виктор Черный и другие депутаты собрали 2 миллиона гривен на залог для Дудкина. Вот почему военный эксперт вышел из СИЗО на волю», - подчеркнул активист.

«А «зеленым» хорошо бы разобраться, кто им кинул такую подлянку. Мало того, что настроили против себя всех экспертов и журналистов (кроме прикормленных за долю малую блогеров третьего эшелона), так еще и опростоволосились как дети малые», - заключил политический активист Михаил Чаплыга.