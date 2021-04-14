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Украина находится в критической и катастрофической ситуации в экономике и социальной сфере.

Об этом во вторник, 13 апреля, выступая в Верховной Раде, заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Колтунович.

По данным парламентария, уже с начала 2021 года зафиксировано падение промышленного производства на 4,2%.

«Это после того, как мы больше чем на 5% упали в прошедшем году и на 0,5% в 2019 году. Металлургия и машиностроение показывают падение где-то около 20%. Сельскохозяйственное производство в этом году – 6% падения, в прошлом – 11,5%. Это колоссальные потери, которые сегодня несет национальная экономика, и в большинстве вопросов, это не касается ни коронавируса, ни других производных вещей», – отметил Колтунович.

Нардеп убежден в том, что итогом провальной экономической политики является и социальная политика.

«Мы видим задолженность по заработной плате в 3,2 млрд гривен, 82 млрд гривен долгов за ЖКУ. Это значит, что и тарифная политика, предложенная правительством, является неподъемной для подавляющего большинства домохозяйств в Украине. С августа 2019 года гарантированный государством долг вырос на целых 10 млрд долларов», – перечислил парламентарий.

Александр Колтунович убежден в том, что приоритетами экономической, бюджетной и социальной политики власти должны быть шаги по решению этих проблем.

«ОПЗЖ предложила антиковидную или постковидную программы по восстановлению национальной экономики, преодолению бедности. Наша фракция настаивает на первоочередном рассмотрении вопросов тарифной и промышленной политики, восстановления национальной экономики, стабилизации финансовой банковской системы. Пока этого не будет, наша фракция не будет участвовать в таких заседаниях, где не отстаиваются интересы граждан Украины», – продолжил политик.

Также парламентарий акцентировал внимание на том, что правительство, которое не отстаивает интересы украинцев, должно быть немедленно отправлено в отставку.

«Этот Кабмин не отстаивает интересы граждан Украины. Это антинародное правительство, и оно должно быть отправлено в отставку», – подытожил народный депутат Украины от ОПЗЖ Александр Колтунович.
ForUm

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