Верховный суд сообщил о переносе рассмотрения жалобы телеведущей, жены народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука Оксаны Марченко на указ президента Владимира Зеленского о санкциях против нее на 24 мая.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Удовлетворив ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, Верховный суд отложил рассмотрение дела», - говорится в сообщении. В Верховном суде уточняют, что исковое заявление от Марченко поступила в суд 16 марта.

Сейчас на рассмотрении находится четыре исковых заявления, которыми оспаривается указ президента Украины о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц.