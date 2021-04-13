также в разделеПолитика
Рада освободила выпускников от обязательного прохождения ГИА 11
Тупицкий просит суд запретить УГО не пускать его в здание КСУ 8
Байден предложил Путину встретиться 21
В Кремле сказали, связано ли ограничение авиарейсов в Турцию с Украиной 21
СМИ сообщают, что Зеленский собрался к Макрону 12
Вовк об инициативе ликвидировать ОАСК: президент поддался на манипуляции 11
Данилов: Украина готова дать достойный ответ на угрозы у ее границы 16
У Зеленского рассказали о возможной судьбе судей скандального ОАСК 15
Кулеба: Украина никогда не будет частью «русского мира» 14
Кулеба: Украина рассчитывает на выполнение обещания НАТО взять ее в Альянс 20
Столтенберг: РФ не может запретить Украине двигаться к членству в НАТО 21
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК 199
Столтенберг: РФ должна прекратить наращивание войск в Украине и возле нее 14
Ставнийчук: Санкции можно уже сейчас применить к самим членам СНБО 89
Эстонское издание обвинило Зеленского в эскалации конфликта на Донбассе 60
Deutsche Welle: Украинские и европейские правозащитники подчеркивают незаконность санкций Зеленского 19
Стефанишина: НАТО должен начать консультации о предоставлении Украине ПДЧ 17
Кулеба: Западные партнеры реагируют на эскалацию РФ иначе, чем в 2014 году 26

Мировое сообщество пристально следит за развитием конфликта на Востоке Украины. Международные эксперты не исключают, что в пока еще внутреннее противостояние, не без участия Соединенных Штатов Америки, могут быть втянуты и соседние государства, что приведет к непоправимым последствиям. Об этом говорится в публикации международного интернет-издания World Socialist Web Site (WSWS).

«В то время как западные СМИ бредят о якобы "российской агрессии", военные столкновения (на Донбассе.– Ред.) на самом деле происходят на фоне серии серьезных провокаций со стороны украинского правительства», – пишет WSWS.

Частью этих провокаций, по мнению международного интернет-ресурса, является «разжигание в Украине истерической антироссийской кампании», а также начавшиеся немного ранее репрессии и санкции, которым украинское правительство подвергает оппозицию, в частности председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

В публикации также подчеркивается, что в последнее время Президент Украины существенно усилил милитаристскую риторику, как бы подготавливая Украину и весь мир заодно к возможной развязке полномасштабных военных действий.

«25 марта Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую военную стратегию, в которой подчеркивается необходимость подготовки всего населения к мобилизации для войны против России на украинской земле. Стратегия признает, что такую войну невозможно выиграть без поддержки НАТО. Планируемое вступление Украины в военный союз упоминается не менее 19 раз», – отмечает международный интернет-ресурс.

В подтверждение этому в публикации упоминается заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в котором он признал, что «полномасштабное наступление приведет к огромным жертвам среди гражданского населения», но при этом подчеркнул, что «отдавать приказы или принимать решения» – это полномочия Президента.

Но автор статьи дает понять, что решения принимает отнюдь не Зеленский, отмечая, что за последнюю неделю как минимум трижды состоялись переговоры на высоком уровне между правительствами США и Украины. В том числе с министром иностранных дел Энтони Блинкеном, начальником штаба Марком Милли и министром обороны Ллойдом Остином. 

«За последние семь лет США подняли украинскую армию на сотни миллионов долларов, и военные советники США играют важную роль в обучении украинской армии. Корпорация RAND признает, что любая предлагаемая ею стратегия несет в себе риск неконтролируемой военной эскалации и даже применения ядерного оружия. Но империализм США явно готов пойти на такой риск», – подчеркивается в материале World Socialist Web Site.

В заключение журналист WSWS отмечает, что «вооружение» Украины за деньги США нельзя рассматривать как дружескую помощь нуждающемуся государству. Не жалея миллиарды долларов на подготовку «крайне правых и вооруженных сил Украины к войне», Штаты не спешат оказывать помощь в борьбе с пандемией и вакцинацией украинцев от COVID-19. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
19
Теги