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После того, как Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, в Украине прошло несколько так называемых акций протеста с участием национал-радикалов, в которых митингующие требовали от Президента более жестких мер в отношении оппозиционного политика. Об том пишет известный пакистанский новостной портал UrduPoint.

Уточняется, что несколько десятков человек, собравшихся недалеко от Офиса Президента, требовали от власти привлечь к ответственности Медведчука.

«Демонстранты установили перед зданием Офиса Президента металлические конструкции, с которых свисали куски марли красного цвета. В инсталляциях также были представлены таблички с изображением тех, кого националисты называют "пророссийскими силами и представителями пятой колонны", включая фотографии Медведчука и его жены Оксаны Марченко», – пишет пакистанский интернет-ресурс.

В публикации уточняется, что данный митинг прошел после того как Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе и Виктора Медведчука.

«Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала этот шаг продолжением "политически мотивированной расправы" против политика, а Медведчук обжаловал указ Президента в Верховном Суде в середине марта», – напоминает UrduPoint.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.
ForUm

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