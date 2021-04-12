Одно из крупнейших изданий США Foreign Policy считает, что борьба Президента Украины с Виктором Медведчуком и оппозицией имеет сходство с американским конспирологическим движением QAnon.

«Тезисы QAnon появляются не только в Соединенных Штатах. Эти теории заговора, вот уже несколько лет наводняют эфир и социальные сети в Украине. Их интенсивность и накал в последние месяцы возросли», – пишут в издании.

По мнению Foreign Policy, украинская версия QAnon «обладает многими характеристиками американского оригинала», включая использование тщательно продуманных теорий заговора, однако ее фундаментальным отличием является то, что «украинский эквивалент возник не спонтанно», а был создан специалистами по политической дезинформации, и его создатели «прошли по коридорам власти как столпы украинского истеблишмента».

После тщательной подготовки почвы Президент Владимир Зеленский якобы объявил войну украинским олигархам. Ее началом, по мнению американского издания, можно считать закрытие трех оппозиционных телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne. Затем Президент «усилил свои репрессии», наложив санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«26 марта украинская прокуратура пошла еще дальше, предъявив обвинения в государственной измене трем соратникам Медведчука, – говорится в публикации. – Медведчук и его партнеры начали судебные обжалования действий украинского правительства. Но с учетом темпов работы украинских судов такой процесс может занять годы».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.