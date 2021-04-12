"Чесно, нам добре в опозиції. Внутрішньо воно навіть комфортніше. Адже ти не несеш відповідальності за тих, за кого тобі самому соромно", – відповідає на запитання УП про життя після влади один із чільних штабістів Петра Порошенка.

Після втрати влади стратегічна команда п’ятого президента розділилась на два табори: одні пропонували йому піти з активної політики і залишитись "батьком нації", інші, в тому числі сам Порошенко, воліли активної участі в політичному житті.

Врешті гору взяла група, яка виступала за Порошенка-активного політика. Не в останню чергу такому рішенню сприяв новий президент Володимир Зеленський.

Як пояснював в інтерв’ю УП головний стратег колишнього президента Ігор Гринів, "коли почали "доганяти", ти сам мусиш залишатися в політиці".

Але не лише інстинкт політичного самозбереження, але й жага реваншу керували Порошенком.

Як розповідають співрозмовники у штабі "Європейської солідарності", їхній лідер досі вірить у сказані ним в останні дні на Банковій слова "Я повернуся".

Власне оцих дві рольові моделі – жертви режиму і його переможця – визначають реалії життя Петра Порошенка і його команди уже другий рік.

Умовно кажучи, команда Петра Олексійовича постійно зайнята тим, щоб уберегти його від долі політичного бранця, такої собі другої Тимошенко, і забезпечити йому звання сьомого президента.

"Друга Тимошенко": чи буде Зеленський переслідувати Порошенка

"З кінця року минулого року ми мали позиціонуватися по-іншому: акцентувати на позитиві своєї роботи, доводити свою ефективність, пояснювати свої законопроєкти і не звертати уваги на Зеленського. Але він не може забути про нас", – бідкається в розмові з УП один із штабістів Петра Порошенка.

За його словами, через постійну увагу Зеленського до свого попередника, команді Петра Олексійовича доводиться постійно відгаркуватись:

"Замість того, щоб займатися своїм іміджем, ми змушені реагувати на закиди".

І треба визнати, що від самого початку президентства Зеленського у Порошенка одразу з’явилось дуже багато справ, в тому числі – кримінальних.

Здавалося, новий президент хотів перетворити на реальність метафору "Я – ваш вирок" зі свого виступу на дебатах. Але досить швидко справи проти Порошенка стали усе менш переконливими, а розслідування звелось до карикатурних спроб захопити музей Гончара тощо.

Такий стан справ тривав до весни 2021 року. У новому політичному сезоні президент Зеленський постав у ролі караючої десниці, яка за посередництва РНБО почала розправлятись із тими, кого в часи Порошенка було прийнято називати "агентами Кремля" і "руками Москви".

Активізація Зеленського у справі боротьби з проросійськими силами мусила б сподобатись державникам із партії Порошенка і йому самому.

Однак після запровадження Радбезом санкцій проти Тараса Козака і Віктора Медведчука в офісі "Євросолідарності" на Лаврській почали готуватись до чергового наступу і на свого лідера.

"Нам очевидно, що Зеленський зібрався на другий термін. Очевидно й те, що Порошенка обрали ворогом. Ми відчуваємо посилення ролі Льовочкіна. А його схеми не змінились з часів Кучми: вивести зручного кандидата в другий тур і так переобратись. І Зе, і Льовочкіну Бойко в цьому плані набагато зручніший суперник ніж Порошенко", – розповідає не під запис один із технологів Петра Олексійовича.

"Нас хочуть прив’язати до Медведчука. І тому доводиться відповідати. На наш електорат це поки особливо не впливає, але, щоб не втрачати те, що є – ми мусимо пояснювати. Нам закидають: а чому Порошенко не закрив канали? А ми кажемо – так чому ж тоді ви прийняли санкції за постановою нашої Ради, БПП і НФ?", – додає інший співрозмовник УП на Лаврській.

Згадки про Медведчука не даремні, саме він у майбутній боротьбі Зеленського проти Порошенка мусить відіграти одразу дві головні ролі: електоральну і кримінальну.

По-перше, після того, як Зеленський закрив канали Медведчука, на що не наважився Порошенко, виборців п’ятого президента почали гризти сумніви, чи справді новий президент такий "агент Кремля", як розповідають на "Прямому" каналі.

По-друге, один із видів заробітку компаній, ймовірно пов’язаних з Медведчуком, може стати матеріалом для переслідування Порошенка. Мова про сумнозвісний нафтопродуктопровід, який качає в Україну 40% дизеля.

"Ми проти Порошенка санкцій вводити не будемо. Для чого – щоб робити із нього мученика? Там буде кримінальна справа за трубу, на якій сидів не тільки Медведчук, але й "гетьман", – розповів УП не під запис один із найвпливовіших людей у "Слузі народу".

"Є цікаві прослушки, "негласки" і інші речі. Тому Порошенка, швидше за все, чекає кримінальна справа разом з Медведчуком", – додав співрозмовник УП.

В оточенні Порошенка на плани можливого переслідування свого лідера реагують досить болісно і різко.

"Можливо, нам як опозиції це було б політично навіть і вигідно. Але для країни це буде катастрофа. Це прямий шлях Зе до руконепожатності і ізоляції. Це Кучма після справи Гонгадзе, чи Янукович після справи Тимошенко. А Петро пройшов не гіршу школу ніж Юля, у нього був 2014 рік", – розмірковує один із наближених до Порошенка штабістів "ЄС".

Тому на Лаврській вичікують в надії, що нова влада не піде на переслідування Петра Олексійовича. Але попри зовнішній спокій і розслабленість, в офісі ЄС атмосфера дуже наелектризована.

Яскравий приклад – так звана "покупка" телеканалу "Прямий", який формально був записаний на ексрегіонала Володимира Макеєнка.

За даними УП від джерел в оточенні Порошенка, їм "з усіх сторін приходили сигнали", що проти номінального власника каналу готуються санкції РНБО.

І попри те, що такі чутки циркулювали хіба у викривлено-фейковому середовищі анонімних Telegram-каналів, Петро Порошенко купився на них і терміново оформив канал на свою компанію.

Співрозмовники УП на Банковій і серед членів РНБО в один голос запевняли УП, що ніяких санкцій проти Макеєнка і "Прямого" і не планувалось.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков, давній ворог старого і несподіваний друг нового президента, сказав це публічно. Мовляв "Порошенко – не ворог України", щоб запроваджувати щодо нього обмеження.

І все одно Порошенко не витримав і від гріха подалі записав канал на себе.

"Але ми не виключали, що будуть санкції проти "Прямого". У нас не було точного підтвердження, але ми не могли цього і виключити. Бо на Макеєнка, за бажання, можна було б накопати щось, якісь зв’язки з Януковичем чи ще щось. Тому вирішили зіграти на випередження", – пояснює логіку дій Порошенка один із його технологів.

"Коли ти в опозиції, коли постійно живеш в умовах, що тебе можуть схопити і закрити, то мусиш морально готуватись і передбачати", – додає співрозмовник.

Особливо, коли врахувати, що загроженою виявилась найбільш чутлива для Порошенка складова його імперії – медійна.

Адже саме вона, в парі із легальними мільярдними статками, має стати основою для реалізації його стратегічної мети: п’ятий президент хоче стати ще й сьомим.

Сьомий президент: Порошенко чекає реваншу

Скоро мине два роки, як Петро Порошенко перестав бути президентом, але це не заважає йому поводитися наче він досі глава держави.

Не змінилось не тільки публічне його позиціонування, навіть стиль роботи у Петра Олексійовича залишився старий: у своєму прозорому партійному офісі на вулиці Лаврській у Києві він організував усе так, як було у часи роботи на Банковій.

Офіс "Європейської Солідарності" – це по суті його маленька адміністрація.

Кожного дня глава "ЄС" проводить зустрічі, партійні наради, а часом напівтаємні переговори з колишніми партнерами й опонентами.

Досить часто в офісі засідає "ситуативна кімната", куди Порошенко запрошує трьох уже перевірених людей: прессекретаря Святослава Цеголка, політтехнолога і спічрайтера Олега Медведєва та політтехнолога й депутатку Вікторію Сюмар.

"Віка займалася місцевими виборами, вела Марину Порошенко у Київраду, зараз веде Звіробій і Кузьменко на довибори у Раду. Після того, як Гринів віддалився, Віка хоче стати головним політтехнологом у команді. Але Петро все одно балансує її: коли йому треба, то дзвонить до Гриніва порадитися, то може до Стеця набрати", – розповідає УП один із впливових членів команди Порошенка.

"У Віки склалися гарні відносини із Медведєвим, вони навчились одне одного доповнювати у роботі", – додає співрозмовник УП.

Крім Порошенка в офісі "ЄС" досить активно працює Олександр Турчинов, який очолював виборчий штаб партії на місцевих виборах. Як пояснюють співрозмовники, Турчинов менше залучений в операційну діяльність політсили, але намагається контролювати ситуацію по регіонах і тримає в тонусі центральний штаб на випадок дострокових виборів.

Партійним будівництвом у Порошенка займається нардеп Олег Синютка, який програв на виборах мера Львова Андрію Садовому.

"Це взагалі для нас дивна історія: людина, яка програла на виборах займається партійним будівництвом. Проблема у тому, що крім Синютки ніхто особливо не хотів цим займатися: для Березенка це задрібно, Саврасову (керівник секретаріату "ЄС" – УП) нецікаво. А Олег порахував, що йому це буде вигідно, от і щось будує чоловік", – пояснює один зі старих штабістів Порошенка.

У команді п’ятого президента розповідають, що після Нового року партія планувала відкорегувати позиціонування "Європейської солідарності" та активніше працювати на зменшення антирейтингу Порошенка.

"Нам треба менше звертати увагу на Зеленського. Вже не треба його критикувати, наш електорат і так все знає. Зараз ми мали акцентувати на позитиві своєї роботи, доводити свою ефективність, пояснювати свої законопроєкти. Ми маємо показувати дорослу політику, але ОПУ постійними підніжками нас затягує у цю дитячу пісочницю", – обурюється один зі штабістів Порошенка.

Робота на зменшення антирейтингу для Петра Олексійовича справді вкрай важлива, адже амбіції про повернення на Банкову його так і не залишили.

Сьогодні Порошенку не довіряють приблизно 74-75% українців, а це означає, що його електоральна стеля тримається на рівні 25%.

З таким антирейтингом важко змагатися із Зеленським, який після санкцій проти Медведчука пробує зайти на прозахідне електоральне поле Порошенка.

"Якщо Зеленський хоче вивести Бойка у другий тур, йому треба зайти на наше поле. Воно більше. У Бойка лишився свій проросійський електорат, але його після анексії і окупації лишилось максимум відсотків 30-35. Тому Зеленський хоче зайти на прозахідне поле. І тут його головний конкурент очевидний – Порошенко", – пояснює один із технологів лідера ЄС.

За його словами, в команді Порошенка зараз придивляються до медійної активізації, яку розгорнули на каналах із пулу олігарха Ріната Ахметова колишній прем’єр Володимир Гройсман та лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

У Порошенка побоюються, що олігарх вирішить поставити на цих двох людей – це буде вигідно і йому, і Банковій: Гройсман буде розмивати результат Порошенка, а Ляшко забирати голоси у Юлії Тимошенко.

За такої ситуації самої віри у можливість перемоги Порошенку очевидно не вистачить.

Тому для збереження шансів Петро Олексійович зайнявся ще кількома важливими речами. Зокрема, примиренням з політичними опонентами та колишніми соратниками.

Так, наприклад, після місцевих виборів він зустрічався з мером Києва Віталієм Кличком, який з 2019 року відмежовується від Порошенка, а його партія "Удар" йшла на місцеві вибори окремо від "ЄС".

"З Кличком у нас рівні відносини. Вони після місцевих виборів зустрічалися з Петром, але це не дружба і не війна. Це скоріше ситуативна співпраця по Києву, тому що в Київраді коаліції так і немає, а Віталік петляє", – пояснює один зі штабістів "Євросолідарності".

"Віталік просто втомився, напевно, в ОПУ йому там добряче вже допекли. Тому він в Київраді домовляється з нашими, там де можемо – додаємо голоси", – пояснює один з впливових членів "ЄС".

На шляху примирення з боку Петра Олексійовича траплялись і більш екзотичні попутники, як, до прикладу, колишній глава Офісу Зеленського Андрій Богдан, з яким Порошенко теж шукав порозуміння.

"З Гройсманом все набагато гірше – от він категорично пішов на війну проти нас. Він ходить зараз на ефіри і розповідає, що все, що добре було при Порошенку – це його заслуга. Гройсман хоче йти в президенти, а тут нам точно не по дорозі", – розповідає один зі штабістів ЄС про втраченого союзника.

Але головними партнерами Петра Порошенка у спробі повернутись до влади будуть його власні гроші і медіа.

"У Петра власний фінансовий ресурс, йому не треба іти на зближення ні з ким, щоб займатись політикою. На нього по суті неможливо впливати ніяк. У нього навіть медійний ресурс тепер власний і досить потужний. Тому він ще побореться", – резюмує в розмові з УП член близького оточення Порошенка.

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У 2019 році Володимир Зеленський прийшов до влади в Україні на хвилі втоми від класичної політики, яку підняв ще у 2016 році бізнесмен і шоумен Дональд Трамп, ставши президентом США.

У 2021-му до влади у Штатах прийшов супер-системний президент Джо Байден. І розбиті на попередніх виборах Зеленським однопартійці Петра Порошенка воліють бачити в американських подіях надію на можливий реванш.

"Після несистемного Трампа прийшов "дорослий" президент. В Україні цей маятник теж може хитнутися в такому ж напрямку. І хто тоді може задовольнити цей запит? Очевидно, що Порошенко", – переконує УП один із близьких соратників п’ятого президента.

При тому в оточенні Порошенка розглядають різні варіанти розвитку подій, за яких мова може йти не тільки про президентське крісло, але й, скажімо, про тотальне перезавантаження системи влади і перехід до чистої парламентської республіки.

"В парламентській історії Порошенко дуже навіть гравець. Вигравати вибори ми вміємо, у нас величезний досвід різних кампаній. І ми можемо навіть спробувати стати силою, яка буде знову формувати уряд, а Порошенко керуватиме країною", – описує варіанти один із технологів "ЄС".

Для початку Порошенку треба дотриматись ще однієї умови – не сісти за ґрати. А це залежить не лише від нього.