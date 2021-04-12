Экономическая политика уже второго правительства Зеленского усугубляет и без того крайне тяжелое положение в Украине. Некоторые макроэкономические показатели снижаются 20-й месяц подряд. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Во-первых, в промышленности за январь ‒ февраль 2021 года падение составило 4,2%. Хуже всего дела обстоят в машиностроении (-8,1%), угольной промышленности (-5,5%), металлургии (-3,6%). Стоит отметить, что падение промышленного производства в нынешнем году происходит на фоне падения в 2020 году на 5,2%, а также в 2019-м на 0,5%», – указал парламентарий.

Кроме того, отметил он, наблюдается падение и в сельском хозяйстве, в январе ‒ феврале 2021 года оно составило 6,1%.

«И это при том, что в 2020-м снижение индекса сельхозпроизводства было зафиксировано на уровне 11,5%. Еще одним маркером экономического коллапса является обвал на 12,8% индекса строительной продукции, на 5,0% ‒ грузооборота и на 48,7% ‒ пассажирооборота предприятий транспорта (за 2 месяца 2020 года). Вот это и есть конкретные результаты деятельности команды Зеленского, его правительства и монобольшинства», – подчеркнул политик.

Еще одним итогом «интеллектуального плинтуса нынешней власти» председатель Политсовета ОПЗЖ считает высокие темпы накопления долгов.

«По состоянию на 28 февраля 2021 года госдолг страны вырос до рекордной отметки в $91,4 млрд. А это около $2200 в расчете на одного украинца (согласно официальным данным Госстата). Напомню, на конец августа 2019 года (момент прихода нового правительства и формирования монобольшинства) государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $81,9 млрд, что на $9,5 млрд меньше нынешнего показателя», – отметил политик, добавив, что «погружение страны в социальный кризис» не останавливается еще из-за постоянно растущей задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, и увеличивающейся задолженности по выплате заработной платы.

«Преодоление "эпохи бедности" от Зеленского ‒ это когда прожиточный минимум в стране составляет жалкие $78,5, а минимальная пенсия и того меньше – $63,4. Обещанное создание новых рабочих мест обернулось увеличением уровня безработицы с 7,3% (в III квартале 2019 года) до 10,1% (в IV квартале 2020 года). Если на начало января 2021-го в стране численность наемных работников составляла 9,9 млн человек, то количество пенсионеров – 11,1 млн человек. Ну и главное ‒ Госстат в январе текущего года подвел черту под будущим страны: на 100 умерших – 38 новорожденных», – констатировал Виктор Медведчук.

Такое положение дел свидетельствует о том, что нынешняя власть не способна преодолеть системный экономический кризис в стране, убежден политик.

«Практически за двадцать месяцев пребывания у власти правительство и монобольшинство существенно ухудшили состояние реального сектора экономики, подняли тарифы на электроэнергию, водоснабжение, отопление, цены на газ. Все это происходит на фоне усиления позиций крупнейших финансово-промышленных групп в стране, в интересах которых власть повышала тарифы и создавала неравные условия конкуренции на внутреннем рынке», – отметил Медведчук.

Он уверен, что падение ключевых макроэкономических параметров – «результат провальной экономической и социальной политики» власти.

«В этом и есть истинная причина закрытия независимых телеканалов, введения антиконституционных санкций в отношении физических и юридических лиц, оппозиционных депутатов, внесудебной расправы над гражданами, бизнесом, незаконных уголовных преследований, установления диктатуры и узурпации власти», – заявил Медведчук.

Кроме того, он напомнил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила свой альтернативный и эффективный сценарий восстановления национальной экономики после COVID-19.

«Наша экономическая программа обеспечит преодоление негативных последствий COVID-19 и приведет к восстановлению реального сектора производства, стимулированию внутреннего потребительского рынка, наращиванию объемов экспорта, повышению производительности труда, демонополизации, росту занятости и реальных доходов, преодолению бедности», – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем. Парламентарий подчеркнул, что гражданам Украины и международным партнерам стоит задуматься над тем, что во главе Украины стоит «непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан».