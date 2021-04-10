также в разделеПолитика
Шмыгаль встретился с послами G7 11
Встреча лидеров Франции, Германии и Украины может состояться в течение недели 206
Портников: Зеленский просто ревнует Медведчука, что он ведет переговоры с Путиным 32
Польский портал Kresy.pl: Зеленский атакует Медведчука, потому что Киев не хочет переговоров с Россией 38
Зеленский прибыл в Турцию 46
Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в 2021 году 24
Госсекретарь США встретится с партнерами по НАТО из-за российских войск 16
Британских аналитиков беспокоит обострение на Донбассе, вызванное борьбой Зеленского с оппозицией, в частности с Медведчуком 28
Зубченко: Американский аналитик предупреждает Зеленского, что США «кинут» его так же, как Саакашвили в 2008 году 67
Тихановская запланировала встречи с Зеленским и Байденом 15
Президент передал армии вертолет и самолет 38
СБУ перед выборами сообщала ЦИК о российском паспорте Аксенова 22
Прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело «Роттердам+» 19
Кулеба: Каждая страна заплатит двойную цену за Sputnik V 36
Резников призвал мир раз и навсегда остановить «Северный поток-2» 22
Зеленский: На Донбассе нужно новое перемирие 73
Суд арестовал яхту, которая принадлежит Медведчуку 21
Зеленский завтра посетит Турцию 16

Представители прокуратуры при силовой поддержке МВД устроили демонстративный захват здания, находящегося под охраной агентства, которое также предоставляет охранные услуги партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом сообщается в заявлении ОПЗЖ.

В политсиле уточнили, что правоохранителям никто не препятствовал в доступе на территорию, но, несмотря на это, силовики прибегли к «демонстративному вандализму».

«Сегодня, ломая забор и ворота, ворвались на базу "Козак", которую на основании договора охраняли 4 работника охранного агентства "Шторм"», – сообщают в заявлении ОПЗЖ.

В партии расценивают подобные «демонстративные действия» силовиков как «дешевое шоу», направленное на запугивание людей, связанных с обеспечением безопасности ОПЗЖ.

«Очевидна и конечная цель таких действий: в условиях, когда силовые органы не способны защитить от разгула националистов ни Офис Президента, ни украинских граждан, власть пытается создать радикалам комфортные условия для беззакония и террора по отношению к оппозиции», – подчеркивается заявлении партии.

Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский не впервые использует правоохранительные органы для расправы с оппозицией.

«Такие действия являются местью Зеленского и его окружения за нашу принципиальную и последовательную критику их политической деятельности: провала в борьбе с коронавирусом и кампании по вакцинации населения, полного фиаско в установлении мира на Донбассе, тарифного геноцида в отношении украинских граждан, разгула коррупции и расхищения средств из коронавирусного фонда», – сообщили в ОПЗЖ.

В заключение в политсиле подчеркнули, что подобные «дешевые шоу» нужны власти, чтобы отвлечь внимание украинцев и мировой общественности от своих ошибок.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии, он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги