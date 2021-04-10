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Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) провел анализ причин резкой эскалации военного конфликта на востоке Украины. По мнению экспертов, этому способствовала сомнительная с юридической точки зрения атака Президента Зеленского на оппозицию. 

Британский аналитический центр отмечает, что рост напряженности на линии фронта на Донбассе очевиден, об этом свидетельствуют многочисленные нарушения режима прекращения огня и новые боевые потери. 

«Недавний всплеск насилия является значительным, поскольку он последовал за периодом особого затишья после того, как в июле 2020 года обе стороны согласились на дополнительные меры прекращения огня в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ)», – говорится в материале RUSI.

Британские аналитики утверждают, что «ухудшение безопасности на границе связано с конкретными политическими событиями в Украине», в частности с недавними санкциями, введенными Владимиром Зеленским в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. 

«Ситуация на востоке Украины явно вызывает беспокойство, –отмечает британский Королевский объединенный институт оборонных исследований. – Возобновление полномасштабной войны было бы очень разрушительным для обеих сторон и нанесло бы еще больший экономический ущерб, помимо серьезных трудностей, вызванных пандемией коронавируса».

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель в очередной раз были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.
ForUm

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