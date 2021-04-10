Авторитетные американские аналитики и политики США в унисон с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком предостерегают официальный Киев от эскалации конфликта на Донбассе, предупреждая, что это закончится крахом. Об этом пишет в своей статье политический публицист Александр Зубченко.

«Мне начинает казаться, что в Америке появилась «пятая кремлевская колонна», организованная сотрудниками 85-го центра специальных операций Генштаба МО РФ. А как иначе оценить пораженческую статью некоего Теда Карпентера с клеветническим заголовком «Политика Джо Байдена в отношении Украины – повторение курса Буша по Грузии?» – иронизирует автор.

Зубченко цитирует слова Карпентера о том, что «не надо создавать впечатление у наших партнеров, что американские вооруженные силы придут на помощь Киеву в ходе растущей конфронтации на Востоке Украины, поддерживающими Россию».

По словам Зубченко, старший научный сотрудник авторитетного американского Института Катона приводит пример войны 2008 года, когда США сначала обещали поддержку, а в решающий момент отказались оказать военную помощь режиму Михаила Саакашвили в Грузии.

«Якобы в августе 2008 года Саакашвили тоже рассчитывал на американскую помощь, а в результате получил в пах в ходе российской военной операции. Эти высказывания американского специалиста тянут на суровую статью уголовного кодекса – измена консенсусу в особо извращенной форме. Наш Совбез должен немедленно ввести против него персональные санкции, забанить «ю-тюбовский» канал Теда и арестовать его банковские счета в «Привате» (несмотря на то, что у него их нет)», – острит публицист.

По мнению Зубченко, налицо попытка предостеречь власть во главе с Зеленским от военной эскалации на Донбассе, потому что она закончится разгромом для Киева.

«Того же мнения придерживается и известный экс-конгрессмен от Республиканской партии и экс-кандидат в президенты США Рон Пол. Если Карпентер в качестве неудачного примера «мощной американской поддержки» привел Грузию и Саакашвили, то Рон Пол вспомнил об антисоветском мятеже в Венгрии в 1956 году. Цитирую: «Правительство США проводило бесконечную пропаганду в Венгрии, обещая поддержку восстания против советских оккупантов… но когда венгры, поверив в ложь Вашингтона, действительно восстали, то они оказались в полном одиночестве и столкнулись с возмездием советских войск», – информирует публицист.

При этом Зубченко делает вывод, что позиция авторитетных аналитиков и политиков США звучит в унисон с мнением Виктора Медведчука.

«Другими словами, налицо попытка предостеречь украинскую власть во главе с Зеленским от военной эскалации на Донбассе. Типа Америка вас обманет, оставит один на один с Донбассом и РФ, а это означает неминуемый разгром. Что интересно, голоса авторитетных американских аналитиков и политиков звучат в унисон с мнением Виктора Медведчука», – приходит к выводу публицист.

Зубченко подчеркивает, что Виктор Медведчук является принципиальным сторонником выполнения Минских соглашений.

«Против него ввели санкции и Госдеп США, и власть во главе с Зеленским, а Медведчук все равно продолжает гнуть свою линию – Киев должен выполнять Минские соглашения, а военный путь ведет «в никуда»: «…Я бы в кошмарном сне не хотел бы рассматривать попытку захвата Донбасса… думаю, что это чистой воды самоубийство, если кто-то предпримет такие шаги с позиции власти, потому что это бесперспективно», – цитирует публицист оппозиционного лидера.

Зубченко констатирует, что со стороны США раздается все больше голосов, повторяющих позицию Медведчука – и это тревожный сигнал для украинской власти во главе с Зеленским.

«Несомненно, тревожный звоночек для власти заключается в том, что таких голосов, повторяющих тезисы Медведчука, становится все больше. Как видим, аналогичные заявления звучат уже и из США, причем приводят они пример Грузии 2008 года, когда в решающий момент американцы просто не стали выполнять свои обещания, что плачевно закончилось для Саакашвили и его соратников», – заключает политический публицист Александр Зубченко.