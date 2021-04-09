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Суд наложил арест на одно из судов, которое, согласно документам, принадлежит Виктору Медведчуку. Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд 9 апреля, сообщил пресс-центр ведомства.  

В частности, следователи СБУ задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна «ROMANCE 1» (порт приписки – Херсон).

В том числе речь идет о заходах в порты временно аннексированного Крыма.

В рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Всего следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей в порты и терминалы Крымского полуострова.

На данный момент продолжается досудебное расследование по: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее); ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Документирования противоправной деятельности проводилось следственным управлением ГУ Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры Крыма.

Напомним, в феврале СНБО по предложениям Службы безопасности ввела экономические санкции в отношении ряда физических и юридических лиц.

 
ForUm

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