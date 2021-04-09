В пятницу, 9 апреля 2021, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины, и на основании постановления суда, проводится осмотр земельного участка на территории Труханова острова на предмет самовольного занятия земельного участка.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следственные действия проводятся Подольской окружной прокуратурой Киева совместно с управлением стратегических расследований ДВР Нацполиции, отделом полиции в речном порту Киев с привлечением специалистов Госгеокадастра города Киева, Департамента земельных ресурсов КГГА, КП Благоустройство, экологической инспекции и ГАСИ города Киева.

Сейчас следственные действия продолжаются.

По данным СМИ, фирму, которая проходит по делу о самовольном захвате земельного участка, связывают с народным депутатом (фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь») Виктором Медведчуком.