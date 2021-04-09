В последние дни Украина ставит новые антирекорды по смертности от COVID-19. Основные причины такой катастрофической ситуации – плачевное состояние медицинской инфраструктуры и нехватка медперсонала, что усугубляется полным провалом кампании по вакцинации. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий подчеркнул, что власть Зеленского провалила борьбу с пандемией «по всем фронтам».

«Таков итог бравурных и самонадеянных заявлений Зеленского и его окружения, преступного отказа от производства вакцины "Спутник V" в Украине, расхищения средств коронавирусного фонда и нежелания власти на деле создавать необходимые условия для работы медиков», – сказал Медведчук.

Политик сообщил, что, по оценке социологической службы Центра Разумкова, начиная с первых месяцев 2020 года из Украины уехали более 66 000 врачей и медработников. А в период пандемии уволились еще 34 000 работников медицинской сферы.

«Несмотря на все обещания, им не платят достойную заработную плату, хотя врачи и медсестры сегодня на передовой, именно они рискуют своей жизнью и здоровьем», – отметил председатель Политсовета ОПЗЖ.

О провале кампании по вакцинации, по мнению Медведчука, свидетельствует катастрофическая ситуация в Украине с заболеваемостью и смертностью от COVID-19.

«6 апреля Украина заняла 1-е место в Европе и 4-е место в мире по смертности от коронавируса, – сообщил парламентарий. – По состоянию на 9 апреля, по данным сайта www.worldometers.info, Украина находится на 2-м месте в мире по числу смертей от коронавируса. Ее опережает лишь Мексика».

Медведчук уверен, что основными причиной такого антирекорда в Украине являются провал вакцинации и неготовность медицинской инфраструктуры, которая усугубляется нехваткой медперсонала.

«Что касается вакцинации, то максимум, что сделала власть, это закупила вакцину сомнительного свойства, от которой массово отказываются во всем мире. Да и то закупила в минимальных количествах. Как мы знаем, в феврале Министерство здравоохранения завезло 500 000 доз вакцины Covishield производства Индии, а в марте – всего 215 000 доз препарата CoronaVaс производства Китая. И что мы имеем на сегодняшний день? На официальном сайте значится, что по состоянию на 9 апреля всего 5 человек получили полный курс вакцины от коронавируса! Пять человек на всю Украину!» – подчеркнул политик.

Он уверен, что у украинской власти были все возможности, чтобы не допустить такой катастрофической ситуации.

«Когда в октябре 2020 года были проведены переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и достигнута договоренность, что Украина может получить вакцину "Спутник V", смертность от коронавируса в нашей стране составляла 105‒130 человек в сутки», – напомнил Виктор Медведчук.

Также он добавил, что уже через месяц, когда смертность от COVID-19 в Украине составляла 230‒260 человек в сутки, были достигнуты договоренности о передаче Украине лицензии и сырья для производства «Спутника V» на заводе «Биолек» в Харькове.

«Украина смогла бы своими силами в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию медиков и наиболее уязвимых слоев населения надежной и эффективной вакциной, а к концу этого года, возможно, и добиться выработки коллективного иммунитета. Вместо этого вакцинная эпопея Украины стала историей позора власти и горя народа, расплачивающегося за ее ошибки», – резюмировал парламентарий.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины – это преступление действующей власти, которая «полностью зависит от внешнего управления» и «руководствуется политической целесообразностью», тем самым ставя под угрозу жизни миллионов украинцев.