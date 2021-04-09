В российском Ростове неизвестные расстреляли автомобиль Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ, который принадлежит украинцу Владимиру Вильчинскому.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал «Новости Ростова».
Владелец автомобиля во время нападения не пострадал. Владимир Вильчинский во время президентства Виктора Януковича был чиновником СБУ. Он руководил одним из отделов экономической контрразведки спецслужбы, а после был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции. В 2014 году его уволили по статье «За нарушение присяги госслужащего».
По данным журналистов, Вильчинский приезжал в Ростов навестить родственников.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время