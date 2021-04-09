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После ощутимого падения рейтингов Президента Украины и его партии «Слуга народа» Владимир Зеленский решил заручиться поддержкой национал-радикалов, решив, что жесткая атака на оппозицию и ее лидера Виктора Медведчука сможет сделать из него «национального героя». Об этом пишет популярная пакистанская газета The Frontier Post.

Издание отмечает, что с помощью санкций СНБО Президент Украины нанес «несколько ощутимых ударов» по председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, что, по сути, является вызовом для Петра Порошенко, предшественника Зеленского, которого принято считать «главным патриотом украинской политики». Но ставка Зеленского, говорится в опубликованном материале, оказалась ошибочной.

«Он потерял доверие бывших избирателей, не завоевав популярность среди новых. Примером того, что Президента не приветствуют с распростертыми объятиями на национал-патриотическом фланге, являются акции протеста в поддержку осужденного правого активиста Сергея Стерненко», – говорится в публикации.

Еще один удар по своим рейтингам, по мнению автора статьи, Зеленский нанес, лишив лицензии и прекратив вещание трех оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Закрывая каналы Медведчука, Зеленский лишает популярного источника информации жителей русскоязычного Юго-Востока, голоса которых во многом сделали его Президентом. Ради спорного усиления на Западе, он гарантированно теряет на Востоке», – пишет пакистанский ресурс.

Автор публикации дает понять, что, несмотря на результаты некоторых украинских социсследований, согласно которым Зеленский и его политсила по-прежнему удерживают первое место в рейтингах, реальное положение вещей говорит об обратном.

«Протесты, бросающие вызов власти Президента, какими бы незначительными они ни были, Зеленского раздражают. Его беспокоит, что, несмотря на первое место в рейтингах, его сторонники не готовы идти на митинги в его поддержку», – говорится в заключение статьи.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.
ForUm

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