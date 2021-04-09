Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства «Виват» по делу о запрете распространения книги о Василии Стусе и постановил взыскать с народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука почти 140 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко.

По его словам, когда 19 марта Апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы Кипиани и издательства и снял запрет на распространение книги «Дело Василия Стуса», то он тогда написал, что «жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло».

«Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства «Виват» и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции. Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не поступится: будет подавать кассационную жалобу», - написал Якубенко.

Как ранее сообщал ForUm, 19 сентября 2020 года Дарницкий районный суд частично удовлетворил жалобу Виктора Медведчука и запретил распространять книгу журналиста Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса». Медведчук упоминается в книге, поскольку в свое время он был адвокатом Стуса. Политик просил суд запретить распространение книги, поскольку некоторые фразы и формулировки в ней, по его мнению, нарушают честь и достоинство. Суд с этим согласился.

19 марта Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Вахтанга Кипиани и издательства «Виват» на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу о Василии Стусе.