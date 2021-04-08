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Применение президентом Владимиром Зеленским санкций к гражданам Украины является нарушением закона, Конституции, прав и свобод человека, а также имеет признаки узурпации власти. Об этом говорится в заявлении украинских правозащитных организаций.

В тексте сообщается, что за два месяца СНБО принял пять решений по применению санкций.

«Применение санкций к собственным гражданам возможно только при условии, если они живут за границей, или скрываются на временно оккупированных территориях Украины, и государство исчерпало механизмы привлечения их к ответственности. Действия Президента Зеленского – это не санкции в их международно-правовом смысле, а директивное управление государством», – считают правозащитники.

Украинские юристы указывают на то, что ни решение СНБО от 2 апреля, ни указ Президента, которым это решение было введено в действие в нарушение статьи 3 Закона «О санкциях» не содержат никаких оснований применения ограничительных мер.

«Указ Президента Украины №140/2021 на основании решения СНБО от 2 апреля 2021 года является не просто злоупотреблением властью, а имеет признаки узурпации власти, ведь Президент, в нарушение Конституции Украины, присвоил полномочия судебной власти», – говорится в заявлении правозащитников.

Также отмечается, что такие действия Президента Украины являются незаконными и произвольными.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
ForUm

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