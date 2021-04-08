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Зеленский нащупал механизм, который позволяет с помощью санкций СНБО устранять любых политических конкурентов. Войдя во вкус, он начнет активно применять этот механизм перед выборами, а сейчас тестирует его на Викторе Медведчуке. Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» сказала украинская журналистка Янина Соколовская.

«Очень опасно, что Зеленский нащупал этот механизм – беру СБУ, СНБО, делаю им так – и они делают всё, что мне нужно. Это очень опасно, потому что сейчас введены санкции против Медведчука, мы аплодируем, даже не смотря на то, что под санкциями самолеты, которые уже давно не на Украине», – заявила Соколовская.

Она подчеркнула, что санкции «зацепят всех», чьи высказывания не понравятся Президенту.

«Чем ближе к выборам, тем чётче будет применяться этот механизм против журналистов, которые говорят не то, против политических активистов, которые говорят не то. Не зацепит только депутатов, потому что с них якобы сняли неприкосновенность, но она на самом деле не снята. Поэтому, люди, вы когда будете аплодировать в следующий раз, вы подумайте, что выборы ещё нескоро, но они наступят, и кто-то из нас может стать следующим», – предположила Соколовская.

Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.
ForUm

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