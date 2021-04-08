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Руководитель КП «Киевблагоустройство» Николай Бойко заявил, что нашел у ворот своего дома бутылки с «коктейлями Молотова» и записку с угрозами.

«Утром 8 апреля возле забора моего дома, где я живу вместе со своей семьей, меня ждал довольно неприятный сюрприз. При входе стояли четыре бутылки с «коктейлями Молотова», ворота были облиты бензином. В одной из бутылок – «приветственная» записка с текстом, который я считаю прямой угрозой мне и моей семье», - написал он в Facebook. 

«Как руководитель коммунального предприятия «Киевблагоустройство», одним из основных направлений работы которого является демонтаж незаконных МАФов в столице, такие угрозы напрямую связываю со своей профессиональной деятельностью», - добавил Бойко.

По его словам, на локациях, где проводится демонтаж, неоднократно угрожали физической расправой ему как руководителю предприятия, сотрудникам КП «Киевблагоустройство» и их семьям.

«Последний такой случай был при демонтаже временных сооружений на Троещине. Тогда блокировали машины, повредили спецтехнику предприятия, преследовали сотрудников», - добавил он.

Бойко подчеркнул, что коммунальщики действуют в рамках закона и демонтируют только временные сооружения, не имеющие разрешительных документов на размещение.

 
ForUm

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